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ТАСС

Анна Кикина прибыла в ЦПК для завершения острой фазы реабилитации

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Космонавт Анна Кикина
Космонавт Анна Кикина.
Источник изображения: Андрей Шелепин/ ЦПК имени Гагарина/ ТАСС

Космонавт рассказала, что американская сторона сделала все, чтобы обеспечить безопасность и комфорт как подготовки, так и космического полета

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 22 марта. / ТАСС/. Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина прибыла в профилакторий для завершения острого периода реабилитации, передает корреспондент ТАСС в среду.

"Чувствую себя прекрасно, долетела комфортно, самочувствие позволяет переместиться на Родину, в свою страну. Рада возвращению", - сказала Кикина, уточнив, что сибирское здоровье ее не подвело.

Космонавт добавила, что американская сторона сделала все, чтобы обеспечить безопасность и комфорт как подготовки, так и космического полета. "Сам полет был прекрасен", - подчеркнула Кикина.

Ее встречали начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов, космонавты Олег Новицкий, Сергей Кудь-Сверчков, Алексей Зубрицкий и другие члены отряда космонавтов Роскосмоса.

Заместитель начальника ЦПК, командир отряда Олег Кононенко сообщил, что острый период реабилитации Кикиной завершится 7 апреля.

"Программа [реабилитации] стандартная. С сегодняшнего дня ей предстоят послеполетные реабилитационные мероприятия. Это будет продолжаться по 7 апреля. А с 8 апреля она поедет на санаторно-курортное лечение", - отметил он.

По словам космонавта, начало реабилитации Кикиной в США прошло без происшествий в прямом контакте с врачами ЦПК.

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Начальный этап реабилитации Кикиной прошел в Космическом центре им. Джонсона NASA в Хьюстоне. На месте также присутствовали врачи Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования в ЦПК специалисты дадут оценку состояния Кикиной, а также определят тактику дальнейшего восстановления и необходимости нахождения в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов и астронавтов в Звездном городке. 

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