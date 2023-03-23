Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта

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Власти Ирана выступают против вооруженного конфликта на Украине и отвергают участие исламской республики в нем. Об этом заявил духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в своем выступлении, посвященном мировой политической ситуации.

По словам аятоллы, Иран поддерживает фронт сопротивления. Но к боевым действиям на Украине страна не имеет отношения. Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта. Он подчеркнул, что США получают наибольшую прибыль от конфликта, а боевые действия начались из-за соответствующей политики Вашингтона.

Украинцы несчастны, а американские оружейные заводы получают прибыль

- подчеркнул Али Хаменеи.

Запад неоднократно обвинял Иран в оказании военной помощи России в украинском конфликте, в том числе в поставках беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых российские вооруженные силы проводят атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Однако и в Москве, и в Тегеране факт поставки дронов в Россию для их участия в украинском конфликте отрицают.

В то же время, Иран в сложившейся политической ситуации явно находится на стороне России, вставшей на путь противостояния с «коллективным Западом». При наличии определенных противоречий, в Тегеране прекрасно понимают, что в сконструированной Западом модели «мирового порядка, основанного на правилах», а в реальности – основанного на глобальном доминировании США, исламской республике с ее политической и культурной самобытностью нет места. Как и Россия, Иран много лет находится под санкциями и сейчас оптимальный выход для него – участвовать вместе с Россией в строительстве альтернативного миропорядка.