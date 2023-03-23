Войти
Военное обозрение

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта

450
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Ирана выступают против вооруженного конфликта на Украине и отвергают участие исламской республики в нем. Об этом заявил духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в своем выступлении, посвященном мировой политической ситуации.

По словам аятоллы, Иран поддерживает фронт сопротивления. Но к боевым действиям на Украине страна не имеет отношения. Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта. Он подчеркнул, что США получают наибольшую прибыль от конфликта, а боевые действия начались из-за соответствующей политики Вашингтона.

Украинцы несчастны, а американские оружейные заводы получают прибыль

- подчеркнул Али Хаменеи.

Запад неоднократно обвинял Иран в оказании военной помощи России в украинском конфликте, в том числе в поставках беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых российские вооруженные силы проводят атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Однако и в Москве, и в Тегеране факт поставки дронов в Россию для их участия в украинском конфликте отрицают.

В то же время, Иран в сложившейся политической ситуации явно находится на стороне России, вставшей на путь противостояния с «коллективным Западом». При наличии определенных противоречий, в Тегеране прекрасно понимают, что в сконструированной Западом модели «мирового порядка, основанного на правилах», а в реальности – основанного на глобальном доминировании США, исламской республике с ее политической и культурной самобытностью нет места. Как и Россия, Иран много лет находится под санкциями и сейчас оптимальный выход для него – участвовать вместе с Россией в строительстве альтернативного миропорядка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Украина
Похожие новости
15.02.2021
Akharin khabar (Иран): Россия требует от США прекратить «хозяйничать» на Черном море
24.02.2020
Возня американских разведчиков вокруг России не кончается
20.08.2019
"Акт гостеприимства": ВВС Швейцарии сопроводили делегацию Путина
17.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): "НАТО сегодня так же важна, как и 70 лет назад"
21.02.2018
Разборка в логике войны
13.11.2015
КРЭТ: разработан комплекс для борьбы с воздушно-космическими угрозами
17.08.2011
Мы рассчитываем на заключение новых контрактов на МАКСе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО