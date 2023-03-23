Пентагон заявил, что украинские зенитчики досрочно освоили ЗРК Patriot

ЦАМТО, 22 марта. Украинские зенитчики досрочно освоили американские системы ПВО Patriot, что ускорит передачу ВСУ этих ЗРК.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Сроки поставки ЗРК Patriot Украине он конкретизировать отказался.

"Украинцы, которые проходили обучение на Patriot, завершили курс быстрее, чем ожидалось. Конечно, это повлияет на сроки поставки комплексов", – сказал П.Райдер на брифинге.

По данным СМИ, первоначально курс обучения украинцев на американской военной базе в штате Оклахома был рассчитан на десять недель, но затем сокращен до восьми.

США в декабре анонсировали передачу Украине одной батареи Patriot. Позднее о планах поставок таких же зенитных ракетных комплексов американского производства объявили Германия и Нидерланды.