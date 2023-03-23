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ЦАМТО

Консорциум NHIndustries поставил заказчику 500-й вертолет NH-90

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Источник изображения: Фото: NHIdustries

ЦАМТО, 22 марта. Консорциум NHIndustries объявил, что в ходе состоявшейся 17 марта на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция) церемонии передал заказчику 500-й многоцелевой вертолет NH-90.

Тактический транспортный вертолет NH-90 "Кайман" TTH (Tactical Transport Helicopter) был передан командованию армейской авиации Сухопутных войск Франции.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, консорциум NHIndustries в составе Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) и GKN Fokker (5,5%) отметил данное событие через 16 лет после начала поставок вертолетов NH-90 заказчикам.

Разработка NH-90 была инициирована в начале 1980-х годов, в первую очередь, для оснащения ВС европейских государств. Тем не менее, вертолеты были заказаны и странами из других регионов.

Первый опытный образец поднялся в воздух в декабре 1995 года, а первая машина была поставлена СВ Германии в декабре 2006 года. Всего в рамках программы производства NH-90 заказано 597 машин двух основных вариантов: тактического транспортного вертолета (TTH) и корабельного вертолета (NFH).

В число заказчиков вошли: ВС Германии (131 ед.), Франции (101 ед.), Италии (116 ед.), Бельгии (8 ед.), Нидерландов (20 ед.), Финляндии (20 ед.), Норвегии (14 ед.), Швеции (18 ед.), Греции (20 ед.), Омана (20 ед.), Катара (28 ед.), Австралии (47 ед.), Новой Зеландии (9 ед.) и Испании (45 ед.).

Несмотря на большое число покупателей, в течение последнего года несколько стран приняли решение о снятии NH-90 с вооружения. Так, Швеция 1 ноября 2022 года объявила о намерении заменить 18 состоящих на вооружении NH-90, присоединившись к Австралии и Норвегии, которые приняли аналогичные решения ранее. Если все три страны реализуют свои намерения, с вооружения будут сняты 79 NH-90 или около 13% от общего имеющегося парка вертолетов этого типа. К отказу от применения NH-90 склоняется и Бельгия. Причинами отказа от этих машин называют выявленные технические проблемы, сложности в поддержании в полетопригодном состоянии и проблемы с доступностью запчастей.

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