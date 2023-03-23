В Совфеде заявили о наличии шанса для прекращения огня на Украине

Однако Киев не принимает решения самостоятельно, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

БУДАПЕШТ, 22 марта. /ТАСС/. Возможность для прекращения огня на Украине существует, но проблема заключается в том, что Киев принимает решения не самостоятельно, а под давлением США. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью, опубликованном в среду в венгерском еженедельнике Demokrata.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс на прекращение огня в этом году и с кем об этом надо вести переговоры, он сказал: "Шанс для прекращения огня есть всегда. Беда в том, что Украина не принадлежит себе. И, видимо, Европа тоже. Над ними нависает Вашингтон. Выводы делайте сами".

Коснувшись конфликта на Украине и противостояния с Западом, сенатор заявил, что для России "это масштабный экзистенциальный поединок, борьба за выживание Родины и народа". "Из этого нашим противникам надо уметь делать правильные выводы", - добавил Карасин, занимавший в 2005-2019 годах должность статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ.

В то же время он подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы избежать третьей мировой войны. "Мы очень встревожены спекуляциями на эти темы, которые сейчас получили распространение на Западе", - отметил глава комитета Совета Федерации.

Конфликт на Украине ускорил формирование многополярного мира, в котором ключевая роль будет не у Запада, а у большинства других стран, заявил Карасин.

"Мир меняется, - отметил он. - США и их союзники стремятся навязать международному сообществу однополярный мир, некий "порядок, основанный на правилах". Речь идет о попытке создания неоколониальной системы, в рамках которой все решения будут приниматься в Вашингтоне".

"Однако кризис на Украине ускорил формирование многополярного мироустройства, в котором ключевая роль переходит к мировому большинству", - подчеркнул Карасин. По его словам, к нему относится не только Россия, но и Китай, Индия, государства Юго-Восточной Азии (особенно АСЕАН), мусульманский мир, Африка, Латинская Америка. "Новые центры силы не готовы мириться с неоколониальным диктатом "коллективного Запада", - считает сенатор.

"Государства мирового большинства выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а также учет интересов друг друга, в том числе в сфере безопасности. "Коллективный Запад" цепляется за химеру мирового господства, но его доминирование в мире обречено уйти в историю", - отметил Карасин.

Он также пояснил, что "в нынешней политической и экономической конфигурации" Россия вынуждена разворачиваться на восток и юг, поскольку "лобовая санкционная атака и злобная враждебность "коллективного Запада" не оставили ей выбора". При этом Россия видит себя в качестве одного из центров формирующегося многополярного мироустройства, на равных взаимодействующего с Китаем, Индией, странами мусульманского мира, АСЕАН, Африки, Латинской Америки.

Отвечая на вопрос об отношениях с Китаем, Карасин напомнил, что он остается стратегическим партнером России. "Отношения с ним мы будем развивать всемерно. Переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР позволит обеспечить интенсификацию двустороннего сотрудничества по ключевым проблемам международных отношений. Будем совместно работать над расширением интеграции на евразийском пространстве. Намерены развивать взаимодействие в рамках проекта Большого евразийского партнерства, который подразумевает синхронизацию интеграционных процессов таких структур, как ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, и других", - сообщил председатель комитета Совета Федерации.