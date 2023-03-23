Войти
РИА Новости

В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы

303
0
0
Андреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Корабельная ударная группа ЧФ уничтожила корабли "противника" на учениях в Черном море

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота.

"Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата "Адмирал Макаров" сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы. По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сообщили на флоте.

В ответ расчеты противовоздушной обороны кораблей уничтожили все крылатые ракеты "противника" огнем зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

После отражения "ракетной атаки" экипажи провели стрельбы по морским и береговым целям, в качестве которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей. Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
12.10.2021
Российские корабли провели учения в Черном море
05.07.2021
С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море
28.06.2021
Минная доля: новые тральщики пополнят Черноморский флот
18.05.2021
Экипаж сторожевика "Пытливый" на учениях в Севастополе уничтожил беспилотники "противника"
19.04.2021
Почему Россия закрыла свои территориальные воды в Черном море
07.04.2021
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
18.02.2021
Отряд кораблей ВМФ России завершил участие в учении "АМАН-2021" в Аравийском море - Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО