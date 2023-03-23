В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы

Корабельная ударная группа ЧФ уничтожила корабли "противника" на учениях в Черном море

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота.

"Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата "Адмирал Макаров" сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы. По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сообщили на флоте.

В ответ расчеты противовоздушной обороны кораблей уничтожили все крылатые ракеты "противника" огнем зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

После отражения "ракетной атаки" экипажи провели стрельбы по морским и береговым целям, в качестве которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей. Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.