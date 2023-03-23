Силы Черноморского флота отразили атаку морских дронов на Севастополь

Губернатор Севастополя: силы Черноморского флота отразили атаку морских беспилотников

МОСКВА, 22 марта/ Радио Sputnik. Силы Черноморского флота отразили атаку морских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что при попытке атаки дронов пострадавших среди гражданского населения, а также повреждений кораблей нет.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь", – написал Развожаев в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в воздушное пространство в небе над бухтой пытались прорваться три беспилотника, которые были уничтожены силами ПВО.

Ранее радио Sputnik сообщило, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать попытки ВСУ атаковать российские объекты.