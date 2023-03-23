У Зеленского есть много причин не злить Китай

Politico: Зеленский ведет долгую игру с "пророссийским" Китаем

Украинский президент ведет себя удивительно дипломатично по отношению к КНР и играет в "долгую игру" с Пекином, пишет Politico. У Зеленского есть много причин не злить китайцев, хотя они и говорят о "безграничном партнерстве" с Москвой, считает автор статьи.

Вероника Мелкозерова

Украина ведет себя удивительно дипломатично по отношению к главному союзнику Владимира Путина.

КИЕВ — Украинский президент Владимир Зеленский с удовольствием подвергает резкой критике страны, которые слишком сильно сближаются с русскими, включая Венгрию и Германию. Но он ведет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы номер один, коим является китайский руководитель Си Цзиньпин.

У него есть немало причин не злить китайцев, хотя те и говорят о "безграничном партнерстве" с Москвой. Зеленский хочет, чтобы Пекин оставался его инвестором, торговым партнером, а возможно, и посредником. Он не желает его отталкивать, потому что в этом случае Си может пойти на кардинальный шаг и начать поставки оружия российским вооруженным силам. В предстоящие годы толстый китайский кошелек также может сыграть определенную роль в восстановлении разрушенной военными действиями Украины.

Си на этой неделе находится с визитом в Москве. И сейчас появляется все больше предположений, что он может, наконец, провести первый телефонный разговор с Зеленским с тех пор, как Россия начала на Украине свою специальную военную операцию. Никто такие намерения не подтверждает, но американский советник по национальной безопасности заявил, что он бы приветствовал беседу между Си и Зеленским. Салливан отметил: "Мы считаем, что Китайская Народная Республика и лично председатель Си должны напрямую услышать точку зрения не только России, но и Украины".

Пекин и Киев нельзя назвать незнакомцами. До начала вооруженного конфликта Китай был ведущим торговым партнером Украины и в больших количествах закупал черноморский ячмень и кукурузу. А еще он крупно инвестировал в украинскую инфраструктуру, в том числе порты и связь. Во избежание трений с таким важным партнером Киев в прошлом году даже воздержался во время голосования в ООН, когда обсуждалась резолюция с осуждением Китая за преследование уйгурского мусульманского меньшинства.

Показательно и другое. Руководство ЕС и НАТО в прошлом месяце крайне негативно отреагировало на китайский план из 12 пунктов по прекращению боевых действий на Украине; но Зеленский лично подчеркнул, что он не против участия в диалоге, который могут организовать китайцы.

"Думаю, сам факт, что Китай начал говорить об Украине, это уже неплохо. Но вопрос в том, что последует за словами, — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. — Думаю, некоторые из китайских предложений соответствуют нормам международного права, и мы сможем проработать их вместе с Китаем. А почему нет? Наша цель — собрать вокруг себя многих, чтобы изолировать одного [Россию]".

Такой взгляд на Китай как на потенциального посредника в мирном урегулировании вызвал серьезный раскол мнений. Многие критики отмечают, что главная цель Пекина — сохранить стратегический альянс с Россией, так как это поможет ему создать противовес демократическому Западу. Коммерческие интересы и образ Китая как посредника при этом стоят на втором плане.

Александр Мережко, возглавляющий комитет украинского парламента по внешней политике, рассказал Politico, что Пекин вряд ли будет оказывать давление на Москву, поскольку он "не хочет останавливать Путина".

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано (Peter Stano) выразил сомнение в том, что Китай подходит на роль справедливого посредника.

"Китай отказывается говорить, кто в данном случае агрессор, а кто жертва. Пекин ставит Россию на одну доску с Украиной, которая подверглась жестокому и незаконному нападению в нарушение Устава ООН — того самого устава, который Китай якобы защищает, — сказал Стано на брифинге. — Посредничать в мирном урегулировании могут все, и это можно только приветствовать. Но прежде всего необходимо, чтобы это было приемлемо для двух воюющих сторон".

В отличие от Стано, председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод утверждает, что Пекин может сыграть положительную и полезную роль.

"Китай нуждается в Европе. И сейчас он может продемонстрировать это своим позитивным влиянием. Он может создать имидж посредника в этом конфликте, ведь Пекин сумел урегулировать иранско-саудовский конфликт и стать реальным миротворцем", — сказала Голод изданию Politico.

"Китай может себе позволить закрыть глаза на прежние конфликты с Украиной, потому что обычно он ведет долгую игру, — отметила она. — На сей раз он понимает, что если ему удастся сделать то, чего не сумели сделать Соединенные Штаты, он укрепит свое влияние в Европе. А Китай сегодня реально нуждается в Европе".

Проблемы с двигателями

Действительно, в последние годы в украинско-китайских отношениях порой возникали острые моменты.

Самая серьезная ссора произошла из-за крупнейшего на Украине производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич". Китайцы пытались выкупить это предприятие, однако западные союзники Украины, в том числе Соединенные Штаты, посчитали эту сделку угрозой безопасности. Прежде всего они опасались, что в руки к китайцам попадут важные военные технологии.

В 2017 году китайская компания Skyrizon Aviation и "Мотор Сич" обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой утвердить сделку о слиянии. Но комитет ответил отказом, а служба безопасности остановила процесс слияния. В 2020 году Skyrizon Aviation подала в Антимонопольный комитет Украины новую заявку, однако украинское правительство отдало распоряжение о национализации "Мотор Сич". Но вскоре оно передумало, и с тех пор эта компания находится в подвешенном состоянии.

Китайские инвесторы в ответ на это подали иск в международный трибунал, потребовав от Украины возмещения убытков в размере 3,5 миллиарда долларов. Китайцы посчитали, что Киев нарушил подписанное в 1992 году соглашение о защите инвестиций. В 2021 году Skyrizon также подала жалобу на Украину в Гаагу, потребовав от нее возмещения убытков на сумму 4,5 миллиарда долларов.

"Это была сделка двух частных компаний, и у них была возможность поступить обходительно. Но наше правительство привлекло СБУ (Служба безопасности Украины)... Теперь это дело государства, и ситуация еще больше ухудшилась, — заявила Голод. — Эти вопросы не решены, точка не поставлена. Мы задолжали Китаю много денег".

В данный момент дипломатические отношения Украины с Китаем опустились до кризисной отметки, о чем говорит Мережко из украинского парламента. Он отмечает, что большинство стран стремится изолировать Россию, а Китай углубляет связи с ней во многих областях, превращая Россию из младшего партнера в вассальное государство.

"Все это определенно будет иметь последствия для Украины и для китайской политики в отношении Украины, — сказал Мережко. — Кроме того, Украина явно сделала выбор в пользу евроатлантической интеграции, а это прямая противоположность развитию отношений с Китаем. Мы на стороне свободного демократического мира, а не на стороне авторитарных режимов".

Но хотя Мережко не возлагает особых надежд на помощь со стороны Китая, дипломатический подход Киева к Пекину он называет умным с точки зрения политики прагматизма.

"Существуют опасения, что если мы начнем резче критиковать Китай, Пекин воспользуется этим как оправданием для наращивания помощи России, и даже начнет оказывать ей военную помощь", — заявил Мережко.

Тонкий лед

С началом военных действий Китай разглагольствует на тему своего нейтралитета и воздерживается при голосовании в ООН по украинским резолюциям.

В последнее время политическая напряженность усилилась, потому что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, будто бы Пекин задумался о поставках оружия России.

Вашингтон в очередной раз занял жесткую позицию по этому вопросу и заговорил о санкциях против Китая, которые будут введены, если подтвердятся слухи о поставках оружия. Но украинцы действуют очень дипломатично.

Обходя стороной вопрос о напряженности, экономический советник Зеленского Олег Устенко рассказал Politico, что у Украины нет "четкого представления о санкциях против Китая".

Пророссийские позиции Пекина очевидны. Например, он настойчиво требует отмены санкций в отношении Москвы. Но заместитель руководителя неправительственной организации "Украинская призма" Сергей Герасимчук рассказал, что некоторые идеи в китайском плане из 12 пунктов вызвали живой интерес на Украине.

"Конечно, это не мирный план. Некоторые его основы явно пророссийские, — заявил он. — Но другие идеи важны. Мы можем воспользоваться ими для решения собственных проблем безопасности".

Герасимчук отметил, что одна такая идея — это ядерная безопасность. "Мы можем вести разговор о российских гарантиях неприменения ядерного оружия против Украины, — сказал он. — Или поговорить о демилитаризации Запорожской АЭС".

Украина выиграет от китайского посредничества и при решении вопросов продовольственной безопасности, поскольку Пекин способен помочь с продлением черноморской зерновой сделки. В настоящее время он является главным импортером украинского зерна, которое поставляется по трем коридорам в соответствии со схемой ООН.

"Китай может повлиять на Россию, чтобы та продлила эту сделку на более длительный срок, разрешив распространить эту инициативу на порт Николаева", — отметил Герасимчук.

Вместе с тем, он призывает Украину к сдержанности и осторожности в заигрывании с Китаем и говорит, что Киев должен уделить пристальное внимание истинным стратегическим целям КНР.

"Я не уверен, что украинское руководство понимает китайские интересы. Было бы наивно ждать от Китая посредничества в российско-украинском конфликте без учета его интересов", — сказал он.

Свой материал для статьи предоставили Гэбриэл Гэвин (Gabriel Gavin) и Нахаль Туси (Nahal Toosi).