Отношения Киева и Вашингтона дали трещину

"Политика": развитие событий на Украине не устраивает администрацию США

Многое говорит о том, что на западной стороне Атлантического океана сыты происходящим на Украине по горло и пришло время заняться внутренними проблемами США, пишет "Политика". Автор статьи считает, что американцы предпочли бы взять конфликт на Украине в собственные руки. Но для этого им недостает и сил, и поддержки союзников по НАТО.

Слободан Самарджия

Военный союз между Соединенными Штатами Америки и Украиной все больше шатается. Между представителями власти в Вашингтоне и Киеве растут разногласия вокруг того, когда и как нужно завершить вооруженный конфликт с Российской Федерацией — так, по данным "Политико", утверждают источники, близкие к администрации президента Джо Байдена. Сообщается, что некоторые американские руководители крайне обеспокоены всем, что происходит на полях сражений на Донбассе, особенно если говорить о сражениях в промышленном центре Бахмут (Артемовск). Украинцы теряют много людей, военных средств и времени, чтобы защитить город, который не имеет для бывшей советской республики, да и вообще никакого особого значения.

Означает ли это, что к верхам американской власти наконец пришло понимание — конфликт на востоке Европы можно завершить, только смирившись с решением Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей войти в состав Российской Федерации? Многое говорит о том, что на западной стороне Атлантического океана сыты происходящим по горло, и что пришло время заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки, особенно теми, которые связанны с отечественной банковской системой.

Недавняя "информация" о том, что за террористическим нападением на газопровод "Северный поток" в прошлом году стоят украинцы, также указывает на то, что приверженность стране Владимира Зеленского постепенно слабеет. Поговаривают, что Вашингтон крайне разочарован еще и тем, что Киев недостаточно отблагодарил США за гигантские поставки вооружений. Тут можно вспомнить, как часто подчеркивается тот факт, что на визит президента США Джо Байдена в Киев Украина потратила аж 1,4 миллиона долларов, а эффект от этого визита оказался минимальным.

Американцы не довольны решимостью Владимира Зеленского бороться за Крым. В Вашингтоне понимают, что подобный шаг сделает нынешний вооруженный конфликт значительно более опасным, и что участие армии США, а возможно, и Североатлантического альянса в таком случае было бы неизбежно. Тогда уже началась бы новая мировая война со всеми сопутствующими последствиями, которые одинаково сказались бы как на победителях, так и на побежденных. Кстати, американский Госсекретарь Энтони Блинкен ясно дал понять "ястребам" в Киеве, что для Москвы Крым — "красная линия".

Но давайте вернемся в Бахмут. Владимир Зеленский упорствует, настаивая на том, чтобы этот город как можно дольше сохранялся в украинских руках, и на то может быть несколько причин. Одна заключается, конечно, в стратегическом расположении Бахмута. Если он падет, Москва формально окружит территории, которые после прошлогоднего волеизъявления вошли в состав Российской Федерации. Конечно, это путь к завершению вооруженного конфликта, но неприемлемым для Украины образом. Недовольны остались бы и все те, кто вложил сотни миллиардов евро в эту войну.

Вторая причина, безусловно, заключается в желании выиграть время для подготовки к громко объявленному контрнаступлению весной. Многие военные специалисты напоминают, что Российская Федерация еще не воспользовалась всей своей мощью и продолжает жить в режиме мирного времени, не переходя к военной экономике. Еще важнее то, что Российской Федерации удалось приспособиться к жестким экономическим санкциям, которые против нее ввел Запад.

Возможно, Владимир Зеленский хочет превратить Бахмут в миф. В нечто, о чем будут рассказывать будущим поколениям, что войдет в учебники и энциклопедии, что будут воспевать с гордостью, что станет путеводной звездой для будущих поколений. Ведь только так он сам может войти в плеяду исторических фигур. Сколько людей должны погибнуть ради этого мифа, нам только предстоит узнать.

Однако вряд ли такое развитие событий устраивает американскую сторону. После драматичного ухода из Афганистана 30 августа 2021 года, по прошествии двух десятилетий войны, еще одно поражение (пусть и без активного участия военнослужащих Соединенных Штатов Америки) было бы для мощнейшей страны Запада уже слишком. Это стало бы также сигналом о том, что ключевые решения американского Конгресса больше не имеют международного значения. И все это произошло бы в момент агрессивного дипломатического наступления Китая и Российской Федерации на пространстве, которое до недавнего времени оставалось неприкосновенной вотчиной Запада.

Понятно, что американцы предпочли бы взять войну на Украине в собственные руки. Но для этого им недостает и сил, и поддержки союзников по НАТО. Так что Вашингтону остается только ворчать из-за того, как Владимир Зеленский и его киевская команда ведут игру. И это ворчание звучит все громче.

По официальным заявлениям Вашингтона, союзнические отношения с Киевом остаются прекрасными. Однако некоторые трещины на них уже видны. "У администрации нет ясной цели в связи с этой войной", — говорит Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. "Пока я не вижу политики, которая привела бы нас к победе. Если такой политики у нас нет, тогда я вообще не понимаю, что мы там делаем", — заключает он.

Подобного мнения придерживается и Рон де Сантис, губернатор Калифорнии и кандидат на место будущего американского президента: "У Соединенных Штатов Америки есть масса других жизненно важных интересов, в том числе в области безопасности, экономики, культуры... Разногласия между Украиной и Россией явно не относятся к этой категории".