Кисиде не следовало посещать Киев. Зеленского ждет судьба бен Ладена

Визит главы МИД РФ С. Лаврова и министра обороны РФ С. Шойгу в Японию.

Shūkan Gendai: Япония должна поддерживать отношения с Ближним Востоком, а не с США

Визит Кисиды на Украину — глупая затея, пишет Shūkan Gendai. Зачем поддерживать Зеленского, которого ждет судьба бен Ладена? Его американцы тоже сначала возвели в ранг героя, а затем прозвали "кровавым террористом". Японии лучше поддерживать отношения с другими, более ценными союзниками, считает автор статьи.

Китай обогнал США

При посредничестве Пекина Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения.

В январе 2016 года в Саудовской Аравии, где большинство населения составляют сунниты, был казнен шиитский проповедник Нимр Бакир Амин ан-Нимр. В Иране, преимущественно шиитской стране, это привело к нападению на посольство Саудовской Аравии в Тегеране. В результате страны разорвали дипломатические отношения.

Кроме того, Саудовская Аравия и Иран борются за региональную гегемонию. Поэтому они поддерживают противоборствующие силы на Ближнем Востоке, включая Ливан, Сирию, Ирак и Йемен.

В Йемене, например, в 2014 году хуситы (шиитские повстанцы) заняли в Сане здания правительства, которое пользуется поддержкой Саудовской Аравии. Иран же выразил приверженность позиции повстанцев.

Затем в ходе начавшейся в том же году гражданской войны хуситы объявили о захвате власти в Йемене. Силы суннитской коалиции, включая Саудовскую Аравию, нанесли по ним авиаудары.

В 2019 году несколько нефтяных объектов в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников, что существенно повлияло на добычу черного золота. Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в этом нападении Тегеран, но он отрицал свою причастность.

Иран имеет самое большое население на Ближнем Востоке — около 85 миллионов человек. Он обладает четвертыми по величине запасами нефти в мире (по объему добычи он занимает седьмое место). У Кувейта, например, седьмое, а у Объединенных Арабских Эмиратов — восьмое место в этом рейтинге. Население Египта составляет более ста миллионов человек, но он находится на стыке Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки.

Население Саудовской Аравии — 35 миллионов человек, королевство имеет вторые по величине запасы нефти в мире (занимает третье после России место по объему ее добычи). Более того, в 2022 году национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco получила чистую прибыль в размере более 21 триллиона иен.

Объем продаж компании Toyota за 2022 год составил около 31 триллиона иен, но чистая прибыль — всего 2,8 триллиона, то есть 13% от прибыли Saudi Aramco.

Возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном не только увеличит влияние Ближнего Востока в мире.

Примечательно, что соглашение было достигнуто при посредничестве Китая. При этом США в нем не участвовали. Действительно, Вашингтон не дружит (по-настоящему) ни с одной из этих трех стран, а скорее относится к ним враждебно.

Присутствие американских войск в Саудовской Аравии во время войны в Персидском заливе может натолкнуть на мысль, что Эр-Рияд и Вашингтон находятся в тесных отношениях. Но рассмотрение дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги и требование администрации Байдена снизить цены на нефть несмотря на то, что она выступает за декарбонизацию, говорят о том, что это не так, по крайней мере, на данный момент.

И дело не только в Усаме бен Ладене, который предположительно организовал теракты в США 11 сентября. Многих унизило присутствие в Саудовской Аравии, где находится священный для ислама город Мекка, войск из христианской страны, которая во время войны в Персидском заливе подавляла народы Ближнего Востока своей крестоносной армией, проводившей геноцидную политику.

Поэтому неудивительно, что соглашение, достигнутое без участия США и при посредничестве нехристианского Китая, вызвало такую реакцию газеты Nihon Keizai, которая 11 марта опубликовала статью под названием «Иран и Саудовская Аравия нормализуют отношения, а арабские государства приветствуют это».

Глубокая конфронтация между Ираном и США

Есть исторические причины, по которым, США постоянно критикуют Иран.

Во-первых, Мохаммед Реза Пехлеви (последний шахиншах Ирана) в 1953 году при поддержке ЦРУ и МИ-6 сместил просоветски настроенного премьер-министра, который занимался национализацией нефти. Другими словами, Пехлеви был марионеткой США, как и до революции президент Кубы Фульхенсио Батиста.

Но народ стал проявлять недовольство шахом, который проводил авторитарную политику при поддержке США. В 1978 году под руководством шиитского религиозного лидера аятоллы Хомейни началась иранская революция.

Как и в случае с Кубой, Вашингтон испытывал огромную ненависть к революционным силам, свергнувшим марионеточный режим, приносивший Америке сладкие дивиденды.

Кроме того, после Кубинской революции операция в бухте Кочинос, в ходе которой ЦРУ попыталось свергнуть правительство Фиделя Кастро, вызвала резкое осуждение во всем мире. В результате президент Кеннеди возложил вину на директора ЦРУ Даллеса и снял его с должности. Это вызвало бурную реакцию со стороны сотрудников разведывательного ведомства, и впоследствии президенту Кеннеди стало трудно контролировать это управление.

Аналогичным образом в Иране в 1979 году, вскоре после революции, произошел инцидент с заложниками в посольстве США. На урегулирование ситуации, в ходе которой посольство было захвачено Корпусом стражей исламской революции и его сотрудники были взяты заложники, ушло 444 дня. Это сильно подорвало американский престиж и вызвало глубокую ненависть к Ирану.

Связь между РИК и ОПЕК

Восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией не привлекло особого внимания в Японии, но в будущем его могут признать важным событием, которое вызвало смену мировых гегемоний.

Власть коммунистического Китая росла в основном в странах Азии и Африки благодаря политике «Один пояс, один путь», но его присутствие на Ближнем Востоке было не столь значительным.

Однако после формирования правительства Демократической партии Байдена власть Китая возросла в противовес снижению влияния США, чьи отношения с союзнической Саудовской Аравией испортились. Это проявилось в недавнем восстановлении дипломатических связей между Тегераном и Эр-Риядом.

Более того, если Саудовскую Аравию можно назвать лидером ОПЕК, то Россия является ключевым членом ее расширенной версии — ОПЕК+.

РИК я подробно рассмотрел в статье «РИК — Россия, Индия и Китай объединяются в большой альянс? Каковы реальные намерения мира во второй холодной войне?». Очевидно, что, если эти три страны объединятся, они станут мощной мировой силой.

Если к ним присоединятся страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, радикально изменится структура мировой власти. Согласно диаграмме в «Белой книге по энергетике за 2022 год», на страны ОПЕК, включая Венесуэлу, которая занимает первое место в мире с 17,5%, приходится около 70% подтвержденных запасов.

Более того, на долю России, основной страны ОПЕК+, приходится 6,2%. Это означает, что страны ОПЕК+ владеют около 80% или примерно тремя четвертями мировых запасов нефти.

Пока сохраняется нестабильность поставок энергоносителей, можно без преувеличения сказать, что они являются хозяевами мира.

Подозрения в подрыве «Северного потока»

Более того, США совершили ряд дипломатических ошибок не только в ближневосточном регионе.

Вероятность вины США в подрыве «Северных потоков» чрезвычайно высока.

Весьма возможно, что в будущем появятся неопровержимые доказательства, например, в результате расследования в Германии. Даже если этого не произойдет, лидеры и граждане европейских стран все равно будут считать, что ответственность несет правительство Байдена.

Это поставит под сомнение единство НАТО, в которой лидируют США. ЕС был создан с твердым намерением не допустить новой катастрофической войны и построила дружественные отношения с Россией.

Между тем европейский мир пошатнулся из-за опасной политики Вашингтона.

Европейцы вряд ли испытывают теплые чувства в отношении США. При определенных обстоятельствах НАТО может развалиться.

По крайней мере, Америка не сможет построить доверительные отношения с Европой, пока администрация Байдена остается у власти.

Скандал вокруг подрыва «Северных потоков» даже более опасен, чем шумиха по поводу фальсификации президентских выборов 2020 года.

Учитывая это, можно сказать, что пророссийская и прокитайская линия Меркель была своего рода защитой от США.

Визит Кисиды на Украину — глупая затея

При этом администрация Кисиды никак не комментирует сомнительные действия США.

Безусловно, японо-американский союз важен для противодействия военным угрозам со стороны коммунистического Китая, России и Северной Кореи, но Япония — независимая страна, поэтому она не обязана идти на поводу у Вашингтона.

Например, президент Украины Владимир Зеленский не стоит на стороне справедливости, о которой говорят США и Великобритания.

Я уже отмечал ужасающую коррупцию на Украине в предыдущих статьях.

Усама бен Ладен, которого США сейчас считают кровавым террористом, изначально был моджахедом. В то время моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, и США предоставили им оружие и финансирование в рамках операции «Циклон».

Другими словами, как и сегодня на Украине, Америка оправдывалась борьбой с Россией (СССР) и поэтому поддерживала их. Бен Ладен считался героем, потому что моджахеды восхвалялись за победу над СССР.

Именно США возвели бен Ладена в ранг героя. Необходимо внимательно следить за дальнейшим положением президента Зеленского.

Поэтому, как бы ни призывала Украина (и стоящие за ней США), премьер-министр Кисида не должен совершать визит в Украину, который сделает врагом не только Россию, но и весь мир.

Япония до сих пор зависит от Ближнего Востока в области импорта нефти

Союз с США, безусловно, важен, но не менее значимы отношения Японии с нефтедобывающими странами Ближнего Востока.

Почти всю нефть Япония импортирует. Это не изменилось со времен первого и второго нефтяных кризисов.

Согласно статистике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, зависимость Токио от Ближнего Востока в июле этого года составила 97,7%.

Это может быть частично связано со снижением импорта из России. Но суть в том, что в случае конфликта с ближневосточными странами-производителями Япония окажется на грани краха.

Потеря «Северного потока» стала бичом для Европы, особенно для Германии. Но даже несмотря на это, в 2020 году Германия получала из России только 34% нефти, 55% газа и 45% угля.

По сравнению с этим уязвимость Японии, которая почти на 100% зависит от Ближнего Востока в плане поставок нефти, очевидна.

Поэтому мы не должны наживать врагов по воле США. В приоритете всегда должны быть национальные интересы Японии.

Пусть это будет многоликая дипломатия, но это единственный путь, по которому должна идти Япония, маленькая страна с небольшими запасами природных ресурсов.

Автор: Хироси Охара (Hiroshi Ohara)