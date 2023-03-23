Названа особенность переданного Украине ЗРК Crotale

Французские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale, которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), способны запускать ракеты вертикально. Особенности комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«У этого ЗРК есть одна отличительная особенность по сравнению с другими комплексами ПВО западных стран. И это вертикальный старт ракеты с последующим разворотом на цель уже в воздухе. И получил он такую особенность после посещения французскими конструкторами России. Ведь ранее подобный старт был только у нас» — рассказал аналитик.

Литовкин отметил, что российские комплексы «Тор-М1», С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» работают по такому же принципу. По его словам, Crotale не превосходит ЗРК, которые и так были на вооружении ВСУ.

В ноябре 2022 года военный обозреватель Владимир Карнозов усомнился в способности ЗРК малой дальности Crotale сбить российскую крылатую ракету «Калибр».

В том же месяце глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж передал ВСУ ЗРК Crotale NG, которые могут поражать цели на высоте до шести километров. Радиус действия ЗРК Crotale составляет 12 километров.