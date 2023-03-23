Войти
Lenta.ru

Названа особенность переданного Украине ЗРК Crotale

321
0
0
ЗРК Crotale NG
ЗРК Crotale NG на Парижском авиасалоне, 2007 год.
Источник изображения: wikimedia.org

Французские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale, которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), способны запускать ракеты вертикально. Особенности комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«У этого ЗРК есть одна отличительная особенность по сравнению с другими комплексами ПВО западных стран. И это вертикальный старт ракеты с последующим разворотом на цель уже в воздухе. И получил он такую особенность после посещения французскими конструкторами России. Ведь ранее подобный старт был только у нас» — рассказал аналитик.

Литовкин отметил, что российские комплексы «Тор-М1», С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» работают по такому же принципу. По его словам, Crotale не превосходит ЗРК, которые и так были на вооружении ВСУ.

В ноябре 2022 года военный обозреватель Владимир Карнозов усомнился в способности ЗРК малой дальности Crotale сбить российскую крылатую ракету «Калибр».

В том же месяце глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж передал ВСУ ЗРК Crotale NG, которые могут поражать цели на высоте до шести километров. Радиус действия ЗРК Crotale составляет 12 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Тор-М1
Проекты
Калибр КР
Тор ЗРК
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
03.06.2015
Проекция силы
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
09.04.2008
Язык до Ливии доведет. Ющенко поехал на встречу с Каддафи
24.08.2007
Стадия бизнеса
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО