Старый советский "Куб" на Украине могут оснастить RIM-7 Sea Sparrow

Источник изображения: Фото: "РГ:русское оружие" Источник изображения: Фото: "РГ:русское оружие"

Словакия вместе со своими истребителями МиГ-29 собирается сплавить вооруженным формированиям киевского режима устаревшие зенитные ракетные комплексы "Куб".

Эти ЗРК, известные также, под экспортным советским обозначением "Квадрат" или натовским SA-6 Gainful, в настоящее время сняты с вооружения сил противовоздушной обороны данного государства и, по всей видимости, находятся на площадках хранения.

Они закупались в 70-е годы и на то время считались достаточно современными средства борьбы с разнообразными воздушными целями. Ракеты "земля-воздух" поражали противника на дистанциях около 22000 м и на высотах от 100 до 7000 м.

Мобильность обеспечивалась гусеничным шасси с дизельным двигателем В-6 мощностью 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляла 44 км/ч. Запас хода - 300 км.

В настоящее время эти системы уже считаются устаревшими, но такие ЗРК продолжают служить в армиях НАТО, например в вооруженных силах Польши.

Некоторое время назад как раз в этой стране демонстрировался образец аналогичного комплекса, на котором штатные ракеты заменили на американские RIM-7 Sea Sparrow. Работы проводились совместно с компанией Raytheon из США. Они имеют дальность стрельбы от 1500 до 30000 м. Высота поражения - от 6 до 15240 м. Масса - 230 кг, в том числе вес боевой части 40,5 кг. Скорость - 4195 км/ч.

Недавно стало известно, что ВСУ в рамках военной помощи для перевооружения ЗРК "Бук" как раз получат партию таких заокеанских ракет, поэтому не исключено, что их попытаются приспособить и для "Куба".