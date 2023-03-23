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ТАСС

Кисида пообещал Зеленскому восстанавливать Украину и оказывать давление на Россию

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Япония будет поддерживать единство G7 в введении санкций против РФ, используя международные форматы, сказано в совместном заявлении Токио и Киева

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России, помощь Киеву, а также будет принимать участие в восстановлении Украины. Соответствующие обещания японского премьера Фумио Кисиды содержатся в его совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении, распространенном в среду МИД Японии.

"Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы", - говорится в документе. Кисида и Зеленский выразили надежду на то, что "третьи страны не будут уклоняться от этих мер и подрывать их" эффективность.

Вместе с тем, как отмечается, "Япония подтвердила свою приверженность участию в послевоенном восстановлении Украины", а украинская сторона приветствовала готовность Японии помочь в сохранении пострадавших объектов культурного наследия.

Кисида и Зеленский также отметили роль G7, в том числе группы послов этих стран, в содействии координации "в таких областях, как судебная реформа, правоохранительная деятельность и борьба с коррупцией в Украине".

Японский премьер во вторник впервые с начала специальной военной операции РФ посетил Украину. Кисида в этом году председательствует в G7 и до сих пор оставался единственным лидером стран этого объединения, не посещавшим Украину. Визит готовился с соблюдением мер информационной безопасности, Токио не анонсировал поездку. 

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Россия
Украина
Япония
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