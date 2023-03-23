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ТАСС

Макеты российско-индийского спектрографа для орбитальной станции Китая готовы к испытаниям

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Михаил Сачков
Михаил Сачков.
Источник изображения: scientificrussia.ru

Директор Института астрономии Российской академии наук Михаил Сачков уточнил, что летный образец спектрографа, который полетит на станцию, уже разработан, но еще не сделан

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Макеты российско-индийского спектрографа для исследования газовых туманностей с борта китайской орбитальной станции готовы для испытаний. Об этом сообщил ТАСС директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН, головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Макеты спектрографа для испытаний изготовлены", - отметил Сачков.

По словам директора ИНАСАН, летный образец спектрографа, который полетит на станцию, уже разработан, но еще не сделан. "Проект продвигается, будет реализован в зависимости от реализации китайской космической станции", - добавил он.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", строительство которой на орбите стартовало в апреле 2021 года. Как уточнял ТАСС Сачков, Китай бесплатно доставит на свою космическую станцию оборудование для совместного российско-индийского эксперимента. Платить КНР за использование станции странам тоже не придется. 

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Страны
Китай
Россия
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ООН
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