Макеты российско-индийского спектрографа для орбитальной станции Китая готовы к испытаниям

Директор Института астрономии Российской академии наук Михаил Сачков уточнил, что летный образец спектрографа, который полетит на станцию, уже разработан, но еще не сделан

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Макеты российско-индийского спектрографа для исследования газовых туманностей с борта китайской орбитальной станции готовы для испытаний. Об этом сообщил ТАСС директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН, головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Макеты спектрографа для испытаний изготовлены", - отметил Сачков.

По словам директора ИНАСАН, летный образец спектрографа, который полетит на станцию, уже разработан, но еще не сделан. "Проект продвигается, будет реализован в зависимости от реализации китайской космической станции", - добавил он.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", строительство которой на орбите стартовало в апреле 2021 года. Как уточнял ТАСС Сачков, Китай бесплатно доставит на свою космическую станцию оборудование для совместного российско-индийского эксперимента. Платить КНР за использование станции странам тоже не придется.