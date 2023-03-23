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ТАСС

Аппарат "Луна-25" доставят на космодром Восточный в первой декаде июня

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Автоматическая станция «Луна-25» в монтажно-испытательном комплексе
Автоматическая станция «Луна-25» в монтажно-испытательном комплексе.
Источник изображения: Сергей Бобылев, ТАСС

Запуск намечен на 13 июля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Космический аппарат (КА) "Луна-25" первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли планируется доставить на космодром Восточный в начале июня. Об этом сообщили ТАСС в Научно-производственном объединении (НПО) им. С. А. Лавочкина.

"Доставка КА "Луна-25" на космодром [Восточный] запланирована на первую декаду июня 2023 года", - отметили в пресс-службе предприятия. В конце февраля Роскосмос сообщил ТАСС, что запуск "Луны-25" намечен на 13 июля.

В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на 2023 год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. В декабре в госкорпорации сообщали ТАСС, что прибор поставлен в НПО Лавочкина, прошел входной контроль и установлен на космический аппарат.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
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