Правительство поручило создать рабочую группу ВПК РФ по спорам о ценах на продукцию ГОЗ

Из постановления следует, что она будет рассматривать разноглася, связанные с ценами на продукцию, поставляемую в рамках госконтракта, заключенного не менее чем на три года, и цена которого превышает установленный правительством размер

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило создать рабочую группу коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ по решению споров, связанных с ценами на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу (ГОЗ). Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать рабочую группу коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по урегулированию разногласий между государственным заказчиком государственного оборонного заказа и головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу по цене на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу", - говорится в документе.

Из постановления следует, что рабочая группа будет заниматься рассмотрением разногласий, связанных с ценами на продукцию, поставляемую в рамках госконтракта, заключенного не менее чем на три года, и цена которого превышает установленный правительством размер цены контракта, при которой (или при повышении которой) существенные условия контракта могут быть изменены в том случае, если выполнение этого контракта по независящим от сторон обстоятельств невозможно без их изменения.