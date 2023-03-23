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ТАСС

Президент Бразилии назвал Россию гарантом долгосрочного мира на планете

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Источник изображения: Митя Алешковский/ ТАСС

Луис Инасиу Лула да Силва считает хорошей новостью сам факт приезда китайского лидера в Россию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 марта. /ТАСС/. Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Такое мнение он выразил во вторник в интервью телеканалу Brasil 247.

"Россия не абы какая страна, не что-то незначительное. Россия очень важна для обеспечения мира во всем мире на многие века", - сказал бразильский лидер. При этом политик вновь напомнил о позиции своей страны относительно ситуации на Украине. "Война идет уже год, теперь нужно найти кого-то, кто начал бы говорить о мире, потому что США не говорят о мире", - отметил он.

Лула да Силва заявил, что намерен в ходе предстоящего визита в Китай на следующей неделе обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, который в настоящее время находится с визитом в Москве. По его мнению, сам факт приезда китайского лидера в Россию является "хорошей новостью".

"Сначала нужно остановить военные действия, а потом уже пытаться договориться в отношениях двух стран. Что Россия посчитала бы достаточным для того, чтобы остановиться, на что была бы готова согласиться Украина? Вот что нужно обсудить, но только после того, как завершится война", - подытожил бразильский лидер.

Ранее президент Бразилии заявил, что нынешним посредникам "нечего предложить" сторонам конфликта на Украине, и выступил с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности переговоров Москвы и Киева. Он также сообщил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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