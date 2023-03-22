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Авиация России

В ЦИАМ прошли испытания камеры сгорания двигателя ВК-800СМ

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ВК-800СМ
Автономная установка камеры сгорания ТВД ВК-800СМ.
Источник изображения: УЗГА

В рамках опытно-конструкторской работы по созданию турбовинтового двигателя ВК-800СМ в период с 15 января по 17 марта 2023 года успешно прошла испытания на стенде ЦИАМ им. П.И. Баранова автономная установка камеры сгорания ВК-800СМ, изготовленная на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

Испытания проведены с целью подтверждения расчётных параметров работы камеры сгорания и проверки её розжига во всём диапазоне высот эксплуатации, сообщили в пресс-службе УЗГА.

На первом этапе получены данные по полноте сгорания, плавности запуска и неравномерности поля температур потока газа в окружном и радиальном направлении на стационарных режимах работы. Полученные результаты подтверждают правильность расчётов, выполненных специалистами УЗГА, и доказывают правильность, заложенных технических решений в конструкцию камеры сгорания.

На втором этапе проводились испытания по проверке розжига камеры сгорания на всех высотах эксплуатации с определением границ розжига.

«Полученные на данный момент результаты показали серьёзное превышение высотности запуска относительно технического задания. Подтверждён надёжный розжиг камеры сгорания на высотах до 8000 м. Во время испытаний газогенератора на стенде УЗГА было выполнено более 100 запусков с проверкой розжига от одной свечи и пониженным напряжением сети. Все они прошли успешно. Инженерам всегда интересны предельные режимы, которые может выдержать конструкция», – заявил главный конструктор двигателя Илья Медведев.

В дальнейшем совместно с ЦИАМ запланированы дополнительные испытания для определения надёжности розжига в составе двигателя во всём диапазоне высот эксплуатации и с учётом открывшейся возможности по увеличению высоты запуска, добавил он.

Также намечено проведение испытаний автономной установки центробежного компрессора с использованием экспериментальной базы ЦИАМ. Испытания позволят подтвердить расчётные параметры компрессора, в том числе расход воздуха, степень повышения давления, КПД, запасы газодинамической устойчивости. Успешное прохождение этого этапа испытаний станет залогом выполнения основных данных, заданных техническим заданием на двигатель.

Результаты испытания автономных установок камеры сгорания и центробежного компрессора будут включены в заключение о возможности первого полёта двигателя в составе самолёта.

Турбовинтовой двигатель ВК-800СМ создаёт Уральский завод гражданской авиации. Силовая установка предназначена для самолёта ЛМС-901 «Байкал». Также ВК-800СМ планируют применять на Л-410 и учебно-тренировочном самолёте УТС-800. Конструкторскую документацию для реализации в «железе» в 2019 году передал представителям УЗГА разработчик ВК-800 – АО «ОДК-Климов».

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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  • В новости упоминаются
Продукция
L-410
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
ВК-800
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