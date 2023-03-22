Андрей Бузинов: ОСК готова к сотрудничеству со странами Африки

Первый заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Андрей Бузинов на международной парламентской конференции «Россия – Африка» рассказал о перспективах сотрудничества корпорации со странами Африканского континента

В рамках Второй международной парламентской конференции «Россия — Африка» состоялся деловой завтрак с представителями бизнес-сообщества и законодательных органов России и африканских стран. Потенциальные направления сотрудничества России и стран Африки в сфере судостроения обозначил в своем выступлении первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

По его словам, для России «Африканский континент является стратегическим партнером. Мы считаем, что настало время проецировать дружеские отношения в практическую плоскость, и готовы развивать партнерство на основе различных финансовых механизмов».

Андрей Бузинов рассказал о возможностях входящих в ОСК судостроительных предприятий и конструкторских бюро, о работе по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и о линейках гражданских судов, которые строятся или спроектированы в корпорации.

«ОСК готова создавать условия для строительства судов и гражданской морской техники для африканских партнеров в случае запроса потенциального заказчика, включая локализацию строительства в Африке, что может создать местные рабочие места, увеличить налоговые поступления и развить новые компетенции», - подчеркнул Бузинов.

Корпорация может предложить компаниям африканского континента сотрудничество в сфере строительства сухогрузов и контейнеровозов, наливных судов, пассажирских и грузопассажирских судов, научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов, судов на воздушной подушке, баржебуксирных составов, судов технического и рыбопромыслового флота.

© Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»