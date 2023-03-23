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ТАСС

ООН обеспокоена любым применением боеприпасов с обедненным ураном

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ООН
ООН.
Источник изображения: Eduardo Munoz/ Pool Photo via AP

Так заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал заявление Великобритании о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном

ООН, 21 марта. /ТАСС/. ООН обеспокоена возможностью применения боеприпасов с обедненным ураном в любых местах, независимо от сторон. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя заявление Великобритании о планах поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

"Мы ясно заявили, в том числе по линии высокого представителя по вопросам разоружения, о своих обеспокоенностях относительно использования боеприпасов с обедненным ураном в любых местах", - сказал он.

"Мы высказывали нашу обеспокоенность насчет использования обедненного урана на протяжении многих лет из-за последствий, к которым приводит его использование. Эти обеспокоенности относятся ко всем", - добавил Хак. 

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