Описаны особенности снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Использование американцами снарядов с обедненным ураном в ходе иракской кампании. Фото с сайта www.defense.gov.

Снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams, которые могут быть поставлены Вооруженным силам Украины, имеют высокий уровень токсичности и канцерогенности, однако по степени радиоактивного поражения уступают грязным бомбам. Соответствующие особенности снарядов РБК описали эксперты.

По словам эксперта Василия Кашина, применение американской стороной подобных снарядов вызвало политические проблемы в отношениях между США и Японией: «Требования устранить экологический ущерб, который был отмечен, и выступления со стороны местного японского населения», — напомнил специалист.

Эксперт заметил, что нельзя сравнивать снаряд с обедненным ураном и классическую грязную бомбу, однако с юридической точки зрения первый можно рассматривать как «подвид радиоактивного оружия».

Кашин напомнил, что от снарядов с обедненным ураном могут пострадать и военные, их применяющие. «Принимаются меры для ограждения экипажей от последствий токсичного воздействия этого материала, но тем не менее проблемы возникали постоянно», — сказал специалист.

По словам эксперта Александра Храмчихина, снаряды с обедненным ураном отличаются токсичностью и канцерогенностью, однако они не столь радиоактивны, как грязные бомбы.

Эксперт Александр Кошкин допустил, что если российская сторона не начнет бить тревогу о применении ВСУ снарядов с обедненным ураном, то «появятся грязные бомбы».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия пообещала передать Украине, не будут эффективными против новых российских танков и не приведут к росту онкозаболеваний среди населения.