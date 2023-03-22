Россия и Китай выступили против попыток использовать космос для вооруженной конфронтации

Стороны намерены противодействовать активности, направленной на достижение военного превосходства и его использования для проведения боевых операций

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия и Китай выступают против попыток использовать космос для вооруженной конфронтации и будут противодействовать такой активности. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР, вступающих в новую эпоху.

"Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации и будут противодействовать активности, направленной на достижение военного превосходства и его использования для проведения боевых операций", - подчеркнули в документе.

Кроме того, Москва и Пекин подтверждают необходимость запуска переговоров о создании юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе. "Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - указано в заявлении.

"Стороны выступают за глобализацию международной инициативы/политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе в целях укрепления международного мира, обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, а также повышения предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - отмечается в документе.

В заявлении также подчеркивается, что Москва и Пекин будут углублять взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в рамках реализации программы развития сотрудничества между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы.