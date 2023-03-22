CNN: США ускорят поставки систем противоракетных комплексов Patriot

По данным телеканала, группа из 65 украинских военных, проходивших подготовку по работе с данными системами на военной базе в штате Оклахома, завершила курс раньше запланированного срока

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ускорят передачу Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot ("Пэтриот"), сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, группа из 65 украинских военных, проходивших подготовку по работе с данными системами на военной базе в штате Оклахома, завершила курс раньше запланированного срока.

Ускорение поставок, указывает телеканал, связано с якобы подготовкой киевскими властями масштабного наступления весной.

Ранее в марте газета Financial Times сообщала, что Украина, предположительно, получила одну из двух систем Patriot, обещанных ей США и Германией.