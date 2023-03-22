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РИА Новости

Шойгу прокомментировал планы Лондона передать урановые снаряды Киеву

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: у России есть, чем ответить на поставки урановых снарядов Киеву

МОСКВА, 21 марта/ Радио Sputnik. У России найдется ответ на обещанные Британией поставки Украине снарядов с обедненным ураном, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас посмотрим, что они собираются передавать", – цитирует министра РИА Новости.

По его словам, у России есть чем ответить на эти действия.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила во вторник, что Лондон планирует передать Киеву бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это может привести к заражению окружающей среды и онкологическим заболеваниям у людей, такое уже происходило во время натовских бомбардировок Югославии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин предупредил о реакции России на поставки Киеву снарядов с ураном.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Югославия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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