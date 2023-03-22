Россия позитивно оценила позицию Китая по Украине

КНР в свою очередь положительно оценила готовность РФ к запуску переговоров, говорится в совместном заявлении лидеров стран

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия позитивно оценивает китайскую позицию по украинскому вопросу, а Китай дал позитивную оценку готовность России к запуску переговоров. Об этом говорится в тексте Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, которое было опубликовано на сайте Кремля.

"Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому вопросу. Стороны выступают против того, чтобы любые государства и их блоки с целью получения военных, политических и иных преимуществ наносили ущерб легитимным интересам других стран в области безопасности", - говорится в документе. Также отмечается, что "китайская сторона положительно оценивает готовность российской стороны прилагать усилия для скорейшего перезапуска мирных переговоров".

При этом и Россия, и Китай считают, что цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, международное право должно уважаться.

При этом Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса и конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса".

Россия и Китай призывают избегать деградации кризиса на Украине и его перехода "в неконтролируемую фазу".

"Стороны призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу", - говорится в тексте документа.