Борисов заявил, что Россия и Китай широко взаимодействуют по космосу

По словам главы Роскосмоса, в первую очередь это совместный проект по Международной научной лунной станции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия и КНР широко взаимодействуют в космической сфере, прежде всего по Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во вторник.

"У нас широкий спектр взаимодействия образовался. В первую очередь это совместный проект по Международной научной лунной станции. Я думаю, что в этом направлении нам есть над чем поработать и обогатить совместные программы", - сказал Борисов телеканалу "Звезда".

По словам главы Роскосмоса, сейчас идет первый этап создания МНЛС - автономная работа над отечественными лунными программами. Россия планирует запустить три миссии на естественный спутник Земли. "Ко второй фазе - уже непосредственно напланетной фазе - мы перейдем в процессе обсуждения и результатов первого этапа", - добавил он.

Он также сообщил, что Россия и Китай уже взаимодействуют по вопросам пилотируемой космонавтики, это сотрудничество будет продолжено. Он также подчеркнул, что после лунной программы стороны наверняка заинтересуются освоением Марса. "Россия, может быть, единственная страна, у которой самый большой опыт в области длительного пребывания космонавтов в космосе. Думаю, все эти компетенции пригодятся не только для лунной, но и будущей марсианской программы", - добавил он.

В конце прошлого года Роскосмос сообщил о подписании соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции. Роскосмос и Китайское национальное космическое управление в июне 2021 года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по МНЛС. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.

Также в госкорпорации сообщали, о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Как отметили в Роскосмосе, было подписано и соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou.