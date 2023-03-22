Посольство РФ предостерегло Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины ведет огонь в Херсонской области, ноябрь 2022 года.

Использование таких боеприпасов чревато эскалацией конфликта и отразится на здоровье местного населения, отметили в дипмиссии

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву снарядов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии посольства, переданном ТАСС во вторник, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов отразится на здоровье местного населения.

"Рассматриваем официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. <...> Радиоактивность, высокая токсичность и канцерогенность таких вооружений хорошо известны", - говорится в документе. "Предостерегаем Лондон от пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться "поражения России", - подчеркнули российские дипломаты.

Использование таких боеприпасов чревато эскалацией конфликта и отразится на здоровье местного населения, отметили в дипмиссии.