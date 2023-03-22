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ТАСС

Си Цзиньпин заявил о "беспристрастной позиции" КНР по украинскому кризису

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Лидер КНР подчеркнул, что Китай руководствуется принципами Устава ООН в этом вопросе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Китай руководствуется принципами Устава ООН по украинскому кризису и придерживается беспристрастной позиции. Об этом заявил журналистам во вторник председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что КНР "активно содействует примирению и восстановлению переговоров", а также выступает за "мир и диалог". 

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Путин Владимир
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