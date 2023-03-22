Си Цзиньпин заявил о "беспристрастной позиции" КНР по украинскому кризису

Лидер КНР подчеркнул, что Китай руководствуется принципами Устава ООН в этом вопросе
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Китай руководствуется принципами Устава ООН по украинскому кризису и придерживается беспристрастной позиции. Об этом заявил журналистам во вторник председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что КНР "активно содействует примирению и восстановлению переговоров", а также выступает за "мир и диалог".