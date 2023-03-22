Истребители Балтфлота уничтожили технику и живую силу "противника" под Калининградом

Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, ноябрь 2022 года.

Отмечается, что бомбометание выполнялось на высотах от 500 до 1000 метров

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Экипажи многоцелевых всепогодных истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 Балтийского флота на учениях отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям. В воздушных маневрах под Калининградом было задействовано более 10 летных экипажей смешанного авиаполка морской авиации, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В рамках продолжающегося летно-тактического учения экипажи более 10 многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а затем провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами П-50Т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бомбометание выполнялось на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

"Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач", - уточнили в пресс-службе.

Также экипажи современных истребителей отработали боевое маневрирование предельными параметрами и действия по уклонению от авиации и средств противовоздушной обороны условного противника.

"За время учения было совершено более 20 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения", - информировала пресс-служба флота.