The Guardian: большинство стран не разделяют позицию Запада по конфликту на Украине

Большинство стран не разделяют агрессивную политику Америки, пишет The Guardian. Несмотря на возрождение ее могущества в Европе из-за конфликта на Украине, после его окончания эпоха глобального превосходства США может закончиться.

Джонатан Стил (Jonathan Steele)

Забавно, что 20-я годовщина незаконного нападения Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра на Ирак и годовщина начала российской спецоперации на Украине случились с разницей всего в несколько недель. Ни в том, ни в другом случае боевые действия не были санкционированы ООН, но в обоих сопровождались массовыми разрушениями и огромными человеческими жертвами.

Согласно одному опросу, вторжение и оккупация Ирака со всеми вытекающими последствиями унесли жизни более миллиона гражданских лиц. Американские войска совершили бесчисленное множество военных преступлений, включая пытки пленных солдат. В центре содержания под стражей Абу-Грейб близ Багдада американские офицеры в нарушение Женевских конвенций унижали иракских заключенных. Вторжение вызвало повсеместное сопротивление, а американцы в рамках тактики борьбы с повстанцами устраивали рейды на целые деревни, убивая безоружных мирных жителей.

Мир отреагировал на устроенную Бушем и Блэром войну с неодобрением, но каких-либо действий против них предпринято почти не было. В отношении США и Великобритании не вводилось никаких государственных санкций. Ни один следователь международного уголовного суда не собирал доказательства для обвинения одной из них в военных преступлениях. Несколько частных лиц и правозащитных организаций призвали предъявить Блэру обвинение в совершении агрессии, но ни одно правительство не обратилось в ООН с резолюцией о возбуждении уголовного дела.

Теперь рассмотрим совершенно иную реакцию на конфликт Владимира Путина с Украиной. Чуть ли не каждое западное правительство, следуя примеру США, ввело санкции в отношении российского экспорта. Финансовые активы России в банках США заморожены, у друзей Путина конфисковали яхты и другое имущество, а несколько дней назад Международный уголовный суд выдал ордер на арест самого российского лидера.

Контраст мировой реакции на эти два случая весьма показателен. Ничто так не иллюстрирует разницу между скудным международным авторитетом России и США. Для Путина это унизительно. Возможно, ему нравится считать свою страну сверхдержавой, но на самом деле помимо огромного ядерного арсенала у России очень мало рычагов влияния и друзей в мире. Путина повсеместно критикуют за попытку заново выстроить империю посредством захвата земель и запугивания государств на западных и южных границах России.

США, со своей стороны, успешно руководят нетерриториальной империей нового образца. Они пользуются огромным политическим и экономическим влиянием на всех континентах, доминируют в международной финансовой системе и имеют 750 военных баз в более чем 80 странах. Многие на этой планете не осмеливаются возражать указаниям Вашингтона.

Некоторые аналитики утверждают, что в случае поражения России на Украине Европа впервые в истории насладится постимперской системой мирных отношений и автономией на континенте. Однако им не следует забывать о НАТО, которая была создана в 1949 году и до сих пор частично служит гегемонистским амбициям США в Европе. Союзники могут отказаться участвовать в военных операциях США, как Франция и Германия поступили в 2003 году в отношении Ирака, но публично не обличают их как незаконные и не призывают к санкциям.

Европейцам и некоторым американцам, включая бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, которые выступали против расширения НАТО после распада СССР и даже за роспуск альянса после исчезновения врага, не суждено было достичь своих целей. Прибалтика и Польша жаждали защиты имперского американского зонтика, от которого военно-промышленный комплекс США не собирался отказываться.

В равной степени недостижимым было предложение Российской Федерации присоединиться к НАТО во имя примирения после холодной войны. Несмотря на то, что российские лидеры Горбачев и Ельцин стремились положить конец разделению Европы, Вашингтон не стал бы открывать двери альянса для нового члена, равного США по ядерному потенциалу и способного поставить под сомнение их политические приоритеты.

Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения конца однополярного мира с американским доминированием. Главным соперником США является не путинская Россия, а все более уверенный в себе Китай. Активность проявляют также лидеры стран Глобального Юга.

Под первым впечатлением от российской спецоперации в феврале прошлого года за ее осуждение проголосовали более 140 государств ООН. Но лишь 40 присоединились к санкционной политике США. Запад накачивает Украину военной техникой, и заявления о том, что это просто помогает ей защищаться, выглядят сомнительными для многих азиатских, африканских и латиноамериканских государств, которые подозревают, что конечной целью является смена режима в Кремле.

Один из опросов Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR) выявил значительный сдвиг общественного мнения в нескольких ключевых странах. Люди хотят скорейшего окончания конфликта на Украине, даже если последней придется отказаться от поддерживаемых Западом стремлений к победе и смириться с временными территориальными потерями. Так думают граждане не только авторитарного Китая, но и Индии с Турцией.

В прошлом месяце глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности: “Я езжу по миру и вижу, особенно на Глобальном Юге, насколько силен российский нарратив, который хочет свести конфликт на Украине к конфликту между Западом и Россией, с большим количеством обвинений в двойных стандартах”. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “очень озабочен тем, насколько сильно мы теряем доверие Глобального Юга”.

Некоторые опасаются новой холодной войны, на этот раз между Западом и Китаем. Другие ожидают увидеть многополярный мир, в котором никто не будет давить на государства в выборе той или иной стороны. В любом случае, несмотря на возрождение могущества США в Европе после конфликта на Украине, в остальном мире эпоха превосходства США может скоро закончиться.