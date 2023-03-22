В России в 2023 году планируют запустить еще шесть метеоспутников

Таким образом, в группировке их станет 18

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Группировка российских метеорологических спутников вырастет в 2023 году на шесть аппаратов и достигнет 18. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

"У нас большие планы на этот год - вместе с Роскосмосом запуск еще шести гидрометеорологических аппаратов. Космический мониторинг - это 12 аппаратов на орбите и еще плюс шесть в этом году. Этим у нас занимается научно-исследовательский центр "Планета" в системе Росгидромета. Это учреждение, которое в оперативном режиме в день выпускает до 300 единиц продукции для разных потребителей, получая информацию с 12 российских спутников и с зарубежных спутников стран, с которыми у нас остались соглашения, - это еще 23 аппарата, позволяющие видеть те или иные явления, которые интересны потребителю", - сказал Шумаков.

Он напомнил, что в феврале с космодрома Байконур был запущен новый гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" № 4. Это серийный аппарат, сегодня на орбите работают три аппарата. Первый спутник используется в ограниченном режиме из-за технических проблем.

"С гордостью могу сказать, что с запуском третьего аппарата, который стоит на геостационарной орбите, 36 тыс. км от нашей планеты, и как бы зависает над одной точкой земного шара, эти три аппарата позволяют нам полностью отказаться от так называемой импортной информации", - добавил Шумаков.

"Электро-Л" - серия российских геостационарных гидрометеорологических спутников. Разработчик и изготовитель - Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина, Химки, Московская область). Работы по проекту ведутся по Федеральной космической программе России.

Спутники "Электро-Л" используются для оперативного получения изображений облачности и поверхности Земли, проведения гелиогеофизических измерений. Их задача состоит в обеспечении многоспектральной съемки всего диска планеты в видимом и инфракрасном диапазонах спектра (разрешение 1 км и 4 км соответственно). Кроме того, на эти аппараты возлагается сбор данных от автономных метеорологических платформ, ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT.

На основе спутников этой серии создана геостационарная гидрометеорологическая космическая система "Электро". Она предназначена для обеспечения оперативной информацией Росгидромета, Минприроды, МЧС и Минобороны России, организаций Российской академии наук и других.

"Электро-Л" № 1 был запущен в космос в начале 2011 года. Весной 2014 года он потерял ориентацию в пространстве, с конца 2014-го, после стабилизации, используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" № 2 был запущен с космодрома Байконур 11 декабря 2015 года. Третий спутник - "Электро-Л" № 3 - был запущен 24 декабря 2019 года.