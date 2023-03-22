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ТАСС

Economist сообщил об эффективности российских военных в борьбе с украинскими БПЛА

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Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram

Источник издания образно сравнил это с "черной магией" в электромагнитной защите

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Российские вооруженные силы эффективно противодействуют украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Такое мнение выразил британский журнал The Economist со ссылкой на источник в сфере производства беспилотников, который образно сравнил это с "черной магией".

"Русские очень, очень хороши в том, что они делают", - приводит журнал мнение источника. "Они используют "черную магию" в электромагнитной защите. Они могут создавать помехи радиочастот, обманывать GPS, посылать беспилотники на ошибочную высоту, из-за чего они просто падают с неба", - добавил он.

Издание также приводит слова источника, который недавно изучал операции по использованию беспилотников ВС Украины. Он сказал, что угроза со стороны российских систем ПВО приводит к тому, что разведывательным украинским БПЛА сложно проникнуть более чем на 15 км вглубь границ РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
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