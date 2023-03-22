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ТАСС

НАТО согласовывает новые цели по производству вооружений для Украины и стран-членов

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, страны НАТО увеличивают военные расходы слишком медленно

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. НАТО согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений для Украины и для вооружения стран - членов альянса. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет за 2022 год.

"Мы сейчас находимся в процессе согласования новых целей по производству ключевых видов вооружений, чтобы поддерживать Украину, а также для нашей собственной обороны", - сказал он.

Столтенберг добавил, что только семь из 30 стран НАТО на настоящее время выполнили задачу увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП. "На данный момент оборонные расходы семь стран НАТО достигли 2% ВВП, мы рассчитывали, что их будет больше", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что все страны повышают военные расходы, "но это происходит недостаточно быстро". "Они должны в июле [на саммите] в Вильнюсе принять новые обязательство повысить их выше 2% ВВП", - сказал генсек НАТО. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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