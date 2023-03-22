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ТАСС

Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении танков и бронетехники, отметила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Соединенного Королевства баронессы Аннабель Голди на вопрос члена Палаты лордов британского парламента Реймонда Джоллиффа.

"Наряду с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - сказано в заявление Голди, которое было размещено на сайте парламента.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около £2,3 млрд ($2,8 млрд). В частности, Лондон направил свыше 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы в рамках курсов подготовки обучили уже больше 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. Оказанная гуманитарная и экономическая помощь оценивается властями королевства в £1,5 млрд ($1,86 млрд). В 2023 году власти Великобритании намерены выделить на военную помощь Украине также не менее $2,3 млрд. 

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
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