НАТО заявила, что не имеет никаких подтверждений поставок китайского оружия России

При этом, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, Москва якобы запросила помощь Пекина, "и власти Китая рассматривают этот запрос"

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. НАТО не располагает никакими подтверждениями того, что Китай поставляет оружие России. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя свой отчет за 2022 год.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России", - сказал он. При этом Столтенберг утверждал, что, по информации НАТО, РФ якобы запросила помощь у КНР, "и власти Китая рассматривают этот запрос".

Генсек НАТО подчеркнул, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует о продолжающемся в последние годы сближении двух стран. "Эта встреча в Москве - часть поведения в последние годы, когда Китай и Россия все больше сближаются в военной сфере, а также в экономической, политической и дипломатической сферах. Это часть поведения, при котором Россия и Китай строят тесное партнерство", - добавил он.

На прошлой неделе европейская версия американской газеты Politico сообщила, что китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию винтовки, бронежилеты, компоненты к беспилотникам.