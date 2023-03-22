Войти
ТАСС

НАТО заявила, что не имеет никаких подтверждений поставок китайского оружия России

570
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

При этом, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, Москва якобы запросила помощь Пекина, "и власти Китая рассматривают этот запрос"

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. НАТО не располагает никакими подтверждениями того, что Китай поставляет оружие России. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя свой отчет за 2022 год.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России", - сказал он. При этом Столтенберг утверждал, что, по информации НАТО, РФ якобы запросила помощь у КНР, "и власти Китая рассматривают этот запрос".

Генсек НАТО подчеркнул, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует о продолжающемся в последние годы сближении двух стран. "Эта встреча в Москве - часть поведения в последние годы, когда Китай и Россия все больше сближаются в военной сфере, а также в экономической, политической и дипломатической сферах. Это часть поведения, при котором Россия и Китай строят тесное партнерство", - добавил он.

На прошлой неделе европейская версия американской газеты Politico сообщила, что китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию винтовки, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Турция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
31.03.2021
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
12.02.2021
Как заполучить чужое оружие
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
21.11.2019
Newsweek (США): Россия стремится получить власть на "новом" Ближнем Востоке с помощью торговли оружием
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 19:49
  • 46762
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов