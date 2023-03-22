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Сийярто сообщил о запланированном на апрель заседании комиссии Украина-НАТО

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Глава венгерского МИД Петер Сийярто проинформировал о запланированном на 4-5 апреля заседании комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Протест Венгрии во внимание не приняли. Об этом сообщает РИА Новости.

"Генсекретарь сообщил, что по разным причинам... он созовёт заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне 4-5 апреля", - заявил Сийярто, отметив, что Венгрия не поддержала созыв комиссии, а заседание может состояться только при единогласной поддержке стран Альянса.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что подобное решение нарушает единство НАТО.

Сийярто также сообщил, что генсек НАТО Столтенберг пообещал рассмотреть в ходе мероприятия вопросы защиты прав нацменьшинств.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
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