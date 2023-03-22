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ЦАМТО

Испания может отказаться от дальнейшей покупки самолетов ВТА А-400М

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Посадка транспортного самолета А400М на пляж
Посадка транспортного самолета А400М на пляж.
Источник изображения: Royal Air Force

ЦАМТО, 21 марта. Правительство Испании может аннулировать заказ на поставку 13 самолетов ВТА А-400М, которые планировалось закупить после 2025 года, но не предполагалось эксплуатировать.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в оборонном секторе.

Представители правительства Испании и Airbus пока отказались комментировать данные сообщения.

Сомнения в отношении заключения контракта на поставку дополнительных самолетов возникли после того, как генеральный директор Airbus Гийом Фори посетил мероприятие, посвященное 100-летию компании CASA (Construcciones Aeronauticas), на базе которой была образована Airbus. Состоявшееся в Хетафе (недалеко от Мадрида) мероприятие также посетили премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Маргарита Роблес и король Фелипе VI. По словам источников агентства, любое решение о будущем A-400M будет приниматься после интенсивных переговоров об альтернативных оборонных заказах и инвестициях Airbus в Испанию.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2003 года власти Испании приняли решение о приобретении 27 военно-транспортных самолетов А-400М на сумму около 6 млрд. евро. Тем не менее, из-за сложной экономической ситуации в середине 2013 года Министерство обороны Испании пересмотрело свои планы, решив отказаться от принятия на вооружение 13 самолетов. Эти А-400М планировалось приобрести, начиная с 2025 года, а затем предложить для продажи на внешнем рынке. Согласно подписанному в 2016 году дополнению к соглашению между МО Испании и Airbus Defence and Space, первая партия из 14 самолетов должна быть поставлена ВВС Испании в период с 2016 по 2023 гг.

Первый A-400M (MSN44) был поставлен ВВС Испании в ноябре 2016 года и принят на вооружение 1 декабря 2016 года. Как планируется, 14-й самолет будет доставлен на авиабазу Сарагоса в мае 2023 года.

Согласно подписанному в 2016 году дополнению к контракту, заказанные МО Испании самолеты с 15-го по 27-й должны быть поставлены Мадриду компанией Airbus в период с 2025 по 2030 гг. Тем не менее, пока нет клиентов, заинтересованных в покупке этих самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
A400M
Компании
Airbus
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