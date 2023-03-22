Венгрия намерена добиваться того, чтобы НАТО не стала участником конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 21 марта. /ТАСС/. Венгрия намерена сделать все для того, чтобы НАТО не стала участником конфликта на Украине и избежала прямого столкновения с Россией. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Решение о том, что НАТО не является участником этого конфликта и не хочет им быть, остается в силе. Венгрия сделает все возможное для того, чтобы это решение продолжало действовать. НАТО как альянсу ни в коем случае не следует становиться стороной конфликта [на Украине] вне зависимости от решений, принятых его членами на двусторонней основе", - сказал Сийярто в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В то же время глава МИД заверил, что "Венгрия является надежным союзником, который вносит свой вклад в укрепление НАТО". По его словам, она постоянно повышает боеготовность своих вооруженных сил, направляя на их развитие пятую часть оборонных расходов, которые в этом году в соответствии с общими планами альянса должны достичь уровня 2% ВВП.

Ранее во вторник, сразу же по завершении встречи со Столтенбергом, Сийярто написал в Facebook, что "прямой конфликт между НАТО и Россией привел бы к началу еще одной мировой войны". В последние недели и глава венгерского МИД, и премьер-министр страны Виктор Орбан уже неоднократно выступали с подобными предостережениями.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине заявило, что не будет поставлять туда вооружения и призывает к урегулированию ситуации исключительно мирным путем. В понедельник Сийярто подтвердил эту позицию на совещании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе и сообщил, что Венгрия отказывается участвовать в совместном финансировании поставок боеприпасов для украинской армии.