Вучич заявил, что Сербия заинтересована в мире на Украине, а не поражении одной из сторон

Белград надеется на мирное разрешение конфликта, подчеркнул сербский президент

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Сербия в отличие от стран Запада заинтересована в установлении мира на Украине, а не в победе или поражении одной из сторон конфликта. Такое мнение во вторник выразил президент республики Александар Вучич по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Что касается Сербии, мы бы хотели, чтобы война на Украине прекратилась в эту же секунду. Я знаю, что на Западе везде ведутся разговоры только о том, кто победит, а кто проиграет, - заявил Вучич в ходе пресс-конференции. - Меня не интересует, кто одержит победу, а кто [потерпит] поражение. Сербский народ интересует только то, когда будет мир".

Глава государства отметил, что Сербия надеется на мирное разрешение конфликта, так как это принесет республике "огромное облегчение". "Наступит он (мир - прим. ТАСС) или нет, боюсь, что нет", - заключил сербский лидер.

После начала специальной военной операции России Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Вучич неоднократно подчеркивал ранее, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию. Во время обращения к нации 28 февраля он заявил, что западные лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в конфликт на Украине, отмечая при этом, что не могут говорить об этом публично.