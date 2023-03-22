Киев готовит наступление, чтобы разрушить Крымский мост

Украинские войска готовятся к наступлению на Луганск и Запорожье, чтобы разрушить Крымский мост. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Представитель НАТО заявил в интервью газете, наступление будет проходить в "Луганской и Запорожской областях", чтобы прекратить сухопутное сообщение России с Крымом, разрушив мост. По словам источника, вооружения для этой цели, не менее 500 танков и бронетранспортеров, будут предоставлены западными странами в мае.

Ранее в октябре киевские спецслужбы уже организовали теракт на Крымском мосту, разрушить сооружение не удалось. Российские войска в ответ на эту диверсию ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру.

Ранее глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что передача западными странами Киеву тяжелого вооружения может привести к непредсказуемой эскалации конфликта.