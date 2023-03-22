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ТАСС

Белоруссия призвала мировое сообщество начать мирные переговоры по Украине

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Первый секретарь постпреда республики при ООН и других международных организациях в Женеве Максим Сапсай подчеркнул, что конфликт на Украине "имеет все предпосылки к дальнейшей эскалации"

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Белоруссия призывает мировое сообщество использовать все возможности для начала мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил первый секретарь постоянного представительства республики при ООН и других международных организациях в Женеве Максим Сапсай в своем выступлении в рамках диалога с Независимой международной комиссией по расследованию на Украине на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Беларусь призывает немедленно остановить движение к пропасти и использовать все возможности для начала мирных переговоров. СПЧ и правозащитные механизмы обязаны продвигать мирный процесс, если они защищают права человека", - приводит слова Сапсая Telegram-канал белорусского представительства.

Первый секретарь подчеркнул, что конфликт на Украине "имеет все предпосылки к дальнейшей эскалации", а доклады "якобы беспристрастных механизмов служат для маскировки первопричин конфликта, вспыхнувшего из-за эгоистической политики Запада в вопросах международной безопасности и игнорирования интересов других стран".

По словам Сапсая, Запад "продолжает продвигать свои военные и экономические интересы, перекраивая политическое устройство государств всеми возможными способами". "Все разумные люди ожидают мирных переговоров по ситуации на Украине. Однако мы наблюдаем растущие аппетиты украинских властей в получении вооружений, а также колоссальное обогащение военно-промышленного комплекса Запада на этом кризисе", - отметил он.

На эскалацию конфликта, по словам представителя Белоруссии, "нацелены и террористические провокации, которые пытаются совершать украинские диверсанты" и поддерживаемые из-за рубежа экстремистские группы на территории республики.

Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года. Заявленная цель ее работы - расследовать случаи нарушения прав человека и международного гуманитарного права после начала специальной военной операции РФ на Украине. 

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