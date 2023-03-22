Минобороны Бельгии организует проект разработки истребителя следующего поколения

ЦАМТО, 21 марта. В ближайшие недели бельгийский Королевский высший институт обороны (IRSD) планирует собрать ведущих игроков бельгийской промышленности для формирования рабочей группы по выбору систем для боевого самолета нового поколения.

Как сообщает Airrecognition.com, в соответствии с разработанной "Стратегией обороны, промышленности и исследований" (DIRS) эта рабочая группа под патронажем министра обороны Людивин Дедондер изучит возможности участия бельгийской промышленности в проектах по разработке систем для боевого самолета нового поколения. Цель состоит в том, чтобы в течение июня сформулировать позицию федерального правительства о промышленных возможностях страны в данном контексте.

Отмечается, что разработка истребителя следующего поколения – это длительный, сложный и высокотехнологичный процесс, открывающий множество возможностей для бельгийских промышленных групп. Для использования потенциала бельгийской промышленности в полной мере представители бельгийского бизнеса в ближайшие недели будут объединены в рамках рабочей группы по проекту, который получил название "Технологии боевых самолетов нового поколения" (NGCAT). Деятельность группы будет курировать Королевский высший институт обороны.

Из-за большого разнообразия тем (подсистем самолета), а, следовательно, и возможностей получения определенных компетенций, рабочая группа разделена на несколько подгрупп. Таким образом, к проекту сможет присоединиться больше узкоспециализированных компаний.

Всего будет создано пять подгрупп:

- конструкция планера;

- авионика, связь и встроенные сенсорные системы;

- силовая установка и связанные с ней элементы;

- интеграция подсистем;

- прорывные технологии.

"Стратегия обороны, промышленности и исследований" была одобрена федеральным правительством 16 сентября 2022 года и представлена деловым кругам 4 октября 2022 года. Министерство обороны Бельгии планирует к 2030 году выделить не менее 1,8 млрд. евро на сотрудничество с бельгийской промышленностью и другими возможными партнерами в области исследований и разработок непосредственно по проекту, а также в части создания новых технологий двойного назначения.

Рабочая группа NGCAT планирует представить свои предложения по проекту федеральному совету министров в течение июня, который, в свою очередь, примет решение относительно потенциальной возможности реализации подпроектов для местной промышленности.

Компании, заинтересованные в участии в одной или нескольких рабочих группах, смогут ознакомиться с работой специальной рабочей группы и получить дополнительную информацию после регистрации по адресу института (Defence-institute.be).