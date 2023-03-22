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ТАСС

Запуск космического аппарата "Резонанс-МКА" запланировали на 2027-2028 годы

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Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В НПО Лавочкина отметили, что на данный момент завершена сборка макета "Резонанса" для вибродинамических испытаний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Отправка на орбиту спутника "Резонанс-МКА" запланирована в 2027-2028 году, дата запуска будет уточняться по мере готовности космического аппарата (КА). Об этом сообщили ТАСС в Научно-производственном объединении (НПО) им. С.А. Лавочкина.

"Резонанс-МКА" будет выводиться на орбиту попутным запуском, который запланирован на 2027-2028 годы. Дата запуска будет уточняться с учетом готовности основного КА", - заявили в пресс-службе предприятия. В НПО Лавочкина также отметили, что на данный момент завершена сборка макета "Резонанса" для вибродинамических испытаний.

По данным предприятия, в ходе разработки комплекса научной аппаратуры (КНА) возникла необходимость импортозамещения. "По части некоторых импортных комплектующих ввиду необходимости было проведено импортозамещение. Это незначительно отсрочило изготовление конструкторско-доводочных образцов приборов из состава КНА", - добавили там.

"Резонанс-МКА" предназначен для исследования взаимодействия электромагнитных волн и частиц на внешних границах магнитосферы земли, а также взаимодействия солнечного ветра с атмосферой. Космический аппарат состоит из унифицированной космической платформы "Карат-200" производства НПО Лавочкина и КНА "Странник", созданием которого занимается Институт космических исследований РАН.

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Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
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