Войти
Военное обозрение

Немецкие БМП Marder отправлены на Украину

409
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Первая партия немецких боевых машин пехоты Marder уже отправлены на Украину. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Глава Бундесвера также рассказал о тренировках украинских военнослужащих на немецких комплексах ПВО и бронетехнике западного производства.

По словам Писториуса, в настоящее время более тысячи украинских военнослужащих проходят в Германии подготовку, в процессе которой учатся использовать западные комплексы ПВО, танки Leopard и БМП Marder.

О поставках Украине немецкой боевой техники договорились в январе текущего года канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Немецкие власти выразили готовность осуществить поставки украинской армии 40 единиц БМП Marder и комплексы противовоздушной обороны Patriot. Предполагается, что 20 БМП будут поставлены Украине из запасов Бундесвера, а еще 20 - непосредственно от немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

БМП Marder разработана в 60-х годах немецким предприятием Rheinmetall AG по заказу вооруженных сил ФРГ. Боевая машина оснащена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 использует боеприпасы 20×139 мм.

БМП способна перевозить 10 человек, три из которых – члены экипажа. Командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель впереди корпуса слева (по ходу движения). Боевое отделение расположено в средней части корпуса БМП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
10.01.2023
Германия поставит Украине партию БМП Marder, предназначенную для греческой армии
09.01.2023
Предстоящая поставка Украине американских БМП М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow
05.09.2022
«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе
18.04.2022
Ржавчина в обмен на деньги
16.08.2021
Оружейные обноски и самодельные новинки
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 17:45
  • 46761
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
  • 22.03 13:25
  • 5
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов