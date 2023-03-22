Немецкие БМП Marder отправлены на Украину

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Первая партия немецких боевых машин пехоты Marder уже отправлены на Украину. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Глава Бундесвера также рассказал о тренировках украинских военнослужащих на немецких комплексах ПВО и бронетехнике западного производства.

По словам Писториуса, в настоящее время более тысячи украинских военнослужащих проходят в Германии подготовку, в процессе которой учатся использовать западные комплексы ПВО, танки Leopard и БМП Marder.

О поставках Украине немецкой боевой техники договорились в январе текущего года канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Немецкие власти выразили готовность осуществить поставки украинской армии 40 единиц БМП Marder и комплексы противовоздушной обороны Patriot. Предполагается, что 20 БМП будут поставлены Украине из запасов Бундесвера, а еще 20 - непосредственно от немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

БМП Marder разработана в 60-х годах немецким предприятием Rheinmetall AG по заказу вооруженных сил ФРГ. Боевая машина оснащена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 использует боеприпасы 20×139 мм.

БМП способна перевозить 10 человек, три из которых – члены экипажа. Командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель впереди корпуса слева (по ходу движения). Боевое отделение расположено в средней части корпуса БМП.