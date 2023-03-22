Патрушев: США и их вассалы фактически стали участниками конфликта против России

Освобождение Украины от неонацизма будет важным шагом к укреплению безопасности, отметил секретарь Совбеза

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций: фактически они уже стали участниками конфликта против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник.

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций. При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях", - обратил внимание он.

Как подчеркнул Патрушев, "принятое президентом России [Владимиром Путиным] решение о проведении специальной военной операции и предпринимаемые действия нацелены на обеспечение безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов". "Освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности", - уверен он.