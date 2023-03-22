Запад напрямую призывает к ликвидации России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад стремится дискредитировать Россию и ликвидировать ее государственность

УЛЬЯНОВСК, 21 мар - РИА Новости. США и их союзники ведут информационную кампанию, цель которой - дискредитация России и разрушение ее государственности, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Коллективным Западом во главе с США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности", - сказал он на совещании в Ульяновске. По его мнению, усиливающееся информационное и идеологическое воздействие на российское общество направлено на "разрушение базовых российских духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, переформатирование исторической памяти, раскол общества по национальному, культурному и религиозному признакам, а также на пропаганду терроризма и экстремизма".

По его словам, данную повестку поддерживают "отдельные экстремистские псевдополитические структуры", лидеры которых из-за рубежа призывают к смене власти и разделению страны. Кроме того, для манипулирования общественным сознанием используются иностранные НКО, а также подконтрольные Западу медиаструктуры, полагает секретарь Совбеза.

"При общем кураторстве иностранных спецслужб подогреваются протестные и сепаратистские настроения. Организаторы протестных акций, используя анонимные каналы систем обмена сообщениями (Telegram, WhatsApp), предпринимают интенсивные попытки дестабилизации обстановки в российских регионах", - предупредил он.

Патрушев рассказал, что иностранными центрами пропаганды "наращивается сеть подконтрольных журналистов и так называемых блогеров, основные усилия которых сконцентрированы на организации информационных кампаний, очерняющих Россию".

"События, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, используются в качестве основных информационных поводов для нагнетания панических настроений и расшатывания общественно-политической обстановки, подрыва доверия граждан к руководству страны. Тиражируются лживые сведения о ходе специальной военной операции", - отметил он.

Кроме того, добавил секретарь СБ РФ, в интернете пытаются вбрасывать призывы к диверсиям, нападениям на военные и административные объекты, объекты транспортной и социальной инфраструктуры.