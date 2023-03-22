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ЦАМТО

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в акватории Японского моря

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Ракетоносец Ту-95МСМ
Ракетоносец Ту-95МСМ.
Источник изображения: Ладислав Карпов/ ТАСС, архив

ЦАМТО, 21 марта. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, продолжительность полета составила более 7 часов. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов-истребителей Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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