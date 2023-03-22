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ТАСС

МО РФ: разъяснения по преступлениям против военной службы укрепят дисциплину в войсках

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Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин
Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам замглавы ведомства Виктора Горемыкина, проектом постановления Пленума Верховного суда РФ смогут руководствоваться командиры частей, осуществляющие полномочия дознания в войсках

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ поддержало проект постановления Пленума Верховного суда РФ "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы", поскольку им смогут руководствоваться командиры частей, осуществляющие полномочия дознания в войсках. Об этом во вторник заявил на заседании пленума, где обсуждался проект постановления, заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Принятие постановления имеет важное значение как для судебной системы РФ, так и для правоприменения для должностных лиц органов военного управления, командиров воинских частей, органов военной полиции", - отметил Горемыкин. По его словам, особая актуальность постановления заключается в обеспечении должного уровня правопорядка и воинской дисциплины при прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и других войсках и воинских формированиях, в том числе в особые периоды в условиях мобилизации и участия в боевых действиях. "Документов подобного этому ранее не существовало", - заметил генерал, добавив, что такого не было и в советский период.

Значимость разъяснений связана и с существенными изменениями, внесенными в сентябре прошлого года в УК РФ, а также в законы об обороне, о воинских обязанностях, о статусе военнослужащего и иные нормативные акты в области обороны и безопасности. "Важными для нас стали положения, разъясняющие ответственность за неисполнение приказа, в том числе касающиеся существенного вреда и тяжких последствий, наступивших от его неисполнения", - сказал Горемыкин. По его словам, Минобороны подготовило перечень возможных тяжких последствий, наступающих вследствие неисполнения приказа командира или отказа военнослужащих от участия в военных или боевых действиях, и значительная часть этих разъяснений была включена в постановление пленума.

"Уголовно-правовая охрана порядка пребывания на военной службе представляет особую значимость, в частности, в зоне проведения специальной военной операции. Содержащимися в нем разъяснениями будут руководствоваться должностные лица органов военного управления, командиры и начальники, органы военной полиции", - сказал представитель Минобороны. По его словам, министерство в целом поддерживает проект постановления, поскольку оно будет способствовать укреплению дисциплины в войсках. Постановление поддержали и представители Генпрокуратуры и Минюста, предложив лишь ряд редакционных правок. 

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Россия
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