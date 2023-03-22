ВСУ получили на вооружение австралийские одноразовые картонные беспилотники, предназначенные для доставки грузов

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Украиская армия довольно активно применяет австралийские одноразовые грузовые дроны. Данные беспилотники, собранные из картона, поставляет Киеву компания SYPAQ.

По данным австралийского издания The Australian, компания SYPAQ ежемесячно передает Киеву порядка ста одноразовых дронов Corvo PPDS (Precision Payload Delivery System), которые используются для доставки необходимых грузов в труднодоступные места. По данным украинской прессы, данные БПЛА ВСУ используют в качестве доставщика боеприпасов, медикаментов и еды, а также, но изредка, для ведения разведки и сброса боеприпасов. Кроме того, были отмечены попытки превратить это картонное изделие в дрон-камикадзе.

Беспилотники поставляются в виде заготовок из плоских листов картона, которые необходимо согнуть в уже обозначенных местах и собрать одноразовый летательный аппарат. Дрон собирается по модульному принципу, при этом силовую установку и другую авионику можно использовать повторно, если будет возможность эвакуировать остатки БПЛА с поля боя. Сам картон пропитан воском, это позволяет эксплуатировать дроны в сложных условиях, например, под дождем.

Прочный картон был пропитан воском, чтобы предотвратить разрушение фюзеляжа и дальнейшее падение дронов во влажных погодных условиях. Простота конструкции позволяет украинским солдатам без труда использовать БПЛА по назначению

- заявил главный инженер SYPAQ Росс Осборн.

Как сообщается, в зависимости от модели дрон может нести от 3 до 5 кг нагрузки, находясь в воздухе от одного до трех часов, преодолевая за это время от 40 до 120 км.