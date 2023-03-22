Истребитель ВВС Пакистана J-10 получил оборудование Су-35

Пакистанский истребитель J-10 китайского производства получил оборудование российского самолета Су-35. Об этом в Twitter сообщает пользователь @Roberto05246129.

Речь идет об авиационной станции предупреждения об облучениях (СПО) Л-150 «Пастель», позволяющей заметить факт облучения летательного аппарата радиолокационной станцией противника. На изображении, показанном пользователем, данная СПО на самолете, принадлежащем Военно-воздушным силам (ВВС) Пакистана, отмечена стрелкой.

В ноябре издание The Drive написало, что Китай заместил российские двигатели АЛ-31Ф на истребителях J-15.

В мае 2021 года издание Defense News заметило, что многоцелевые истребители четвертого поколения J-10C, оснащенные местными двигателями WS-10B вместо российских серии АЛ-31Ф, начали поступать на вооружение Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.